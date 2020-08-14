帝御．金灣暫錄逾1萬票登記　日內料再加推單位

發展商積極部署加推單位應市。恒基物業代理營業(一)總經理林達民表示，屯門帝御．金灣料日內有機會再加推新價單，料涉及約62伙，仍具有加價空間。而之前銷售未能揀樓的向隅客，將自動重新登記新一批推售單位，連同新增入票，暫時已錄得逾1萬個登記，若認購反應持續理想，不排除下周六(22日)會盡推餘下單位發售。

另方面，項目將引入頂尖科研團隊研發的空氣淨化系統，為住戶打造健康生活環境。

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