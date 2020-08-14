大埔康樂園劈價262萬沽　呎價逾1.64萬元

洋房物業現劈價成交。中原地產康樂園分行區域營業經理吳啟業表示，大埔康樂園剛錄本月首宗成交，屋苑最新錄17街雙號屋成交，單位實用面積1,180方呎，開價約2,200萬港元，累減約262萬元，日前以1,938萬元易主，實用呎價16,424元。新買家為用家，鍾情屋苑獨立屋環境，感單位價錢合理而購入自住。

原業主於2012年以1,390萬元購入單位，持貨約8年，是次轉手帳面獲利約548萬元離場，單位升值約39.4%。

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