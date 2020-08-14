中銀香港：壹傳媒股份倉位純粹反映客戶持股變化

個別券商就壹傳媒票份的倉位，本周都有明顯變動。其中散戶佔比較多的中銀香港，據俗稱「花紙」的中央結算系統(CCASS)最新數據顯示，截至周二(11日)收市的壹傳媒持倉較黎智英被捕前增加了5,007萬股。

中銀香港發言人指，該行於中央結算系統(CCASS)的相關股票持倉量增加，純粹反映客戶透過該行股票平台買賣該股票的淨持倉量變化，並非由於該行增持所致。

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