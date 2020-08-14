駿隆：7月份強積金人均賺8142元

駿隆最新的報告指出，儘管新型肺炎疫情未穩，惟強積金回報表現7月份繼續做好。截至7月31日，駿隆強積金綜合指數上升8點或3.7%，報232點，為受疫情衝擊以來，年初至今回報首次轉虧為盈。三大主要指數全線上升，股票基金指數升16點或5.2%，報315點；混合資產基金指數升9點或4.2%，報225點；固定收益基金指數微升1點，報128點。月內強積金每人平均賺8,142港元，年初至今人均賺2,471元。

受疫情及其他因素影響，環球投資環境極端波動，恒生指數年初至今總回報跌10.6%，但強積金市場卻現反彈。駿隆強積金綜合指數年初至今正回報1%，7月份強積金總資產更突破1萬億元；當中7月單月上升400億元，約360億元為投資回報。資產流向方面，約13億元資產值從較高風險類別流出至較低風險。

駿隆集團執行董事王玉麟表示，7月份強積金回報表現跑贏大市，主因之一為大部分強積金基金經理管理得宜，在波動市況中減低甚至避免投資虧損，故全線25個主動式管理的港股基金表現較恒指為佳，年初至今平均正回報1%，較恒指高11.7%，實屬罕見情況。其二為部分僱主和成員在強積金計劃上作出正確的選擇。

在同一種類成分基金中，不同強積金計劃的表現可相距甚遠；以大中華股票基金為例，表現最好與最差基金的回報差別為31.3%，凸顯出強積金計劃選擇的重要性。僱主應定期審視現有強積金供應商所提供計劃的投資回報表現，讓僱員轉換至表現更理想的計劃，從而獲得更佳退休保障。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020