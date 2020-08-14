EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY最快9月推出

遠中集團年初向新世界以12.12億元購入跑馬地桂芳街8號項目，正式命名為「EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY」，並委託中原作獨家銷售及租賃代理。集團香港區資產管理部總經理黃今證表示，該盤為集團在香港首個項目，合共139個單位，分為開放式及一房間隔，最細面積都逾200方呎，意向70伙保留作出租，其餘69伙將推出發售。項目現正進行翻新工程，希望8月底可上載樓書，最快9月初正式推出。

她續稱，集團本身在新加地坡及新西蘭亦有發展項目，同時看好香港樓市，對是次銷售有信心，日後會繼續在香港物色投資項目，並考慮參與投地。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，港島新盤供應少有，本月一手市場錄521宗成交中，僅佔約3%為港島新盤，而今年所佔比例亦僅約5.8%，反映區內供應罕有。事實上，跑馬地區內同類細單位向來少有，現時同類物業呎租達65至100元，料項目回報率可達2.5至3厘。

他預期，疫情好轉，過去周末一、二手交投量上升，尤其港島屋苑，如鰂魚涌太古城期內錄6至7宗買賣。低息及負利率等利素持續，維持第四季中原城市領先指數再升逾3%破頂預測。

該行東半山跑馬地及大坑高級營業董事蔡佩芳亦稱，跑馬地近年少有全新項目推售，對上四年前推出的壹鑾，近日成交二手呎價達約3.2萬元。

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