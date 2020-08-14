歐洲疫情反覆　Easyjet挫約5%

歐洲疫情再度反覆，歐股早市受壓，當中英股跌1.45%；德股跌0.95%；法股跌1.42%。

英國宣布對法國入境者實行了新的14天隔離，荷蘭，馬耳他和摩納哥也被添加到了已經包括西班牙和比利時的限制名單中。

旅遊股受到最大打擊，旅行公司Tui和廉航Easyjet下跌超過5%，英國航空公司的母公司IAG下跌4%。

市場關注歐元區第二季度GDP，以及季度就業變化和6月份的貿易平衡數據。

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