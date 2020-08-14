傳金管局今晤券商　講解發行新一批iBond詳情

政府於今年度財政預算案中宣布重推通脹掛鈎債券(iBond)，及繼續發行銀色債券，兩者總計發行額將不少於130億元。市傳香港金融管理局今日(14日)與券商舉行簡報會，講解發行新一批iBond的詳情。

金管局發言人表示，該局正進行前期準備工作，iBond推出的時間及其他細節尚待落實，當準備工作完成後，會適時作出相關公布。

值得留意的是，港府自2011年起，連續6年推出iBond，惟自2017年起暫停。據悉，新一批iBond與過往發行的條款相若，每手1萬元，每半年派息一次，年期為3年；派息跟本地通脹率掛鈎，並設有保證利率。

過往ibond每年發行規模為100億元，並設有保證回報1厘。iBond過去被喻為「穩賺」投資產品，過去6批的iBond息率是按香港通脹水平釐定，回報約2厘。

最後一批iBond 6總認購人數只有約50萬人，較前一批減少近一成五；總認購金額亦銳減約37%，只有約227億元。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020