二手樓價指數跌唔停　3周累瀉0.66%

中原城市領先指數CCL最新報180.57點，按周跌0.09%，連跌3周共0.66%，連續3周企穩180點。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報184.16點，按周升0.35%，連續3周企穩184點上下。CCL(中小型單位)報181.24點，按周升0.11%，結束2周連跌，連續3周企穩181點。

CCL(大型單位)報177.13點，按周跌1.17%，跌幅9周最大，結束2周連升。中美關係緊張，影響豪宅樓價升勢，預料短期CCL(大型單位)波幅擴大。

近3周四區樓價持續出現兩區升兩區跌，走勢反覆。港島CCL_Mass報192.60點，創48周(即2019年9月後)新高，按周升2.28%。新界東CCL_Mass報190.04點，按周升0.67%，結束2周連跌。九龍CCL_Mass報178.15點，按周跌0.62%。新界西CCL_Mass報168.23點，按周跌0.69%，連升3周後回軟。

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