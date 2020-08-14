【市後重點睇】紐油失守42美元 道期跌百點
2020年08月14日 16:10
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美匯指數報93.35，離岸人民幣(CNH)見6.9453，港匯報7.7505，美元兌日圓處106.74，歐元升至1.1803，英鎊報1.3066。金價報1,947美元。布油跌至44.73美元，紐油失守42美元。道指期貨跌過百點。
●市後關注點
-20:30 美國7月零售銷售；美國第2季非農業生產力
-21:15 美國7月工業生產；美國7月設備使用率
-22:00 美國6月商業庫存；美國6月商業庫存
●恒生指數於兩萬五關有支持，全日收市報25,183點，跌47點；全周累升651點或2.6%。主板成交1,033億港元。滙豐收報34.7元，跌1.97%。https://bit.ly/3fWl45w
-國泰航空：7月客運量按年大跌近99%。
●A股快報：滬綜指收升逾1%，本周僅升6點。https://bit.ly/3kGoVHr
●中國經濟：
-中銀監會指網貸平台降至僅29家，整治年底結束。
-人行本周流動性投放擴至5月來最大。
-內地家庭債務飆至歷史新高，惹監管機構關注。
-第一創業否認與首創證券合併，指報道內容不屬實。
-7月零售總額按年跌1.1%，差過預期。
-增加12個直屬海關開展跨境電商B2B出口監管試點。
-70大中城市新盤售價平穩，深圳按年升5.9%。
●【全球攬炒】馬來西亞次季GDP萎縮17.1%。
●【全球救市】
-墨西哥央行減息至4.5厘，創4年新低。
-澳洲央行指通脹及就業達標前不會加息。
●WeWork已獲大股東軟銀85.8億元融資承諾。
●騰訊兩皇牌手遊收入冠全球，7月共吸金4億美元。
●駿隆：7月份強積金人均賺8,142元。
●帝御．金灣暫錄逾1萬票登記，日內料再加推單位。
●二手樓價指數跌唔停，3周累瀉0.66%。
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