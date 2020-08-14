【市後重點睇】紐油失守42美元　道期跌百點

美匯指數報93.35，離岸人民幣(CNH)見6.9453，港匯報7.7505，美元兌日圓處106.74，歐元升至1.1803，英鎊報1.3066。金價報1,947美元。布油跌至44.73美元，紐油失守42美元。道指期貨跌過百點。

●市後關注點

-20:30 美國7月零售銷售；美國第2季非農業生產力

-21:15 美國7月工業生產；美國7月設備使用率

-22:00 美國6月商業庫存；美國6月商業庫存

-國泰航空：7月客運量按年大跌近99%。

●中國經濟：

-中銀監會指網貸平台降至僅29家，整治年底結束。

-人行本周流動性投放擴至5月來最大。

-內地家庭債務飆至歷史新高，惹監管機構關注。

-第一創業否認與首創證券合併，指報道內容不屬實。

-7月零售總額按年跌1.1%，差過預期。

-增加12個直屬海關開展跨境電商B2B出口監管試點。

-70大中城市新盤售價平穩，深圳按年升5.9%。

●【全球攬炒】馬來西亞次季GDP萎縮17.1%。

●【全球救市】

-墨西哥央行減息至4.5厘，創4年新低。

-澳洲央行指通脹及就業達標前不會加息。

●WeWork已獲大股東軟銀85.8億元融資承諾。

●騰訊兩皇牌手遊收入冠全球，7月共吸金4億美元。

●駿隆：7月份強積金人均賺8,142元。

●帝御．金灣暫錄逾1萬票登記，日內料再加推單位。

●二手樓價指數跌唔停，3周累瀉0.66%。

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