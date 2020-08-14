【fb直播】科網股火力減 不如放眼內需股？
2020年08月14日 16:13
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市場靜待恒指季檢，以及在周末舉行的中美貿易談判視像會議，港股周五(14日)交投較為淡靜，收市微跌47點，報25,183點，成交只有1,033.1億元；在中美關係持續緊張下，港股短期係咪都會上上落落？短期低位見咗未？
騰訊(00700)業績雖然好過市場預期，但股價冇力，集團成了中美關係的磨心，加上恒指季檢即將出爐，其於恒指的比重勢必降低，股份前景係咪都要審慎？新經濟股火力係咪減弱？若然股民鐘情新經濟股，邊隻股份會較適合？
內地力推內循環，包括體育用品股在內的內需股有資金追捧，李寧(02331)中期少賺14%至6.83億元人民幣，好過市場預期，績後股價炒上兼破頂；染藍熱門的安踏體育(02020)亦破頂，憧憬經濟逐步復甦，兼夾繼續催谷內需，股份唔怕高追？
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