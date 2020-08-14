上海復旦發盈喜
2020年08月14日 16:43
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上海復旦(01385)公布，預期集團於截至2020年6月30日止半年度將轉虧為盈並錄得約5,800萬元人民幣未經審核歸屬於母公司擁有人盈利，而在2019年同期則錄得9,731.1萬元人民幣未經審核歸屬於母公司擁有人虧損。
集團業績轉虧為盈之主要原因為營業額上升；毛利率因新品推出市場帶動而上升；其他收入增加；及研發開支因研發項目受疫情影響導致進度滯後比往年同期減少。
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