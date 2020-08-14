永豐集團發盈喜
2020年08月14日 16:47
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永豐集團控股(01549)發正面盈利預告，集團預期與2019年同期之公司權益持有人應佔期內溢利約370萬港元相比，截至2020年6月30日止6個月公司權益持有人應佔期內溢利將錄得不少於250%之增長。
董事會認為，公司權益持有人應佔期內溢利預期增長的主要原因為收益較去年同期增長約5%；受惠於油價大幅下跌，致使燃料成本單價較去年同期下降約30%；及回撥以往年度多預提之中國企業所得稅。
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