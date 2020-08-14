核心經濟投資發盈警
2020年08月14日 16:47
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核心經濟投資(00339)發盈利警告，預期截至2020年6月30日止6個月期間錄得的虧損，與2019年同期錄得之虧損相比，將錄得約190萬港元的增幅。
董事會認為該虧損幅度之增加乃主要歸因於近期金融市場疲軟，與集團截至2019九年相應期間錄得金融資產公平值之變動溢利淨額約60萬元相比，本中期期間預期錄得金融資產公平值之變動虧損淨額約130萬元。
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