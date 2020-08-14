【全球救市】高盛料受疫苗消息驅動　標指見3600點

受到疫苗消息及市場前景改善因素推動，大行高盛認為，標指的隱含水平可能在3,600點以上，即較目前仍有逾6%的上漲空間。

由於各國政府和央行向全球經濟體注入流動性以減輕新冠肺炎疫情的影響，標指已較3月23日低位上漲了51%。

高盛策略師Dominic Wilson和Vickie Chang在報告中指出，市場消化美國增長前景，股票價格仍有上漲空間，特別是考慮到早期疫苗前景的改善。

該行續指，雖然實際孳息率的上升可能會拖累股票回報，但只要它受到市場周期性觀點升級的推動，那麼周期性前景的改善將主導實際孳息率上升的影響並推動股票走高。

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