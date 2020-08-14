【中環剝花生】憧憬疫情受控　金融市場大執位？

自年初至今，受累新冠肺炎疫情，全球經濟活動近乎停擺，各國央行紛紛放水救市，推動國際金價迎來大升浪，升幅跑贏股市及匯市！隨着新冠肺炎疫苗研發成功，環球經濟活動短期有望重啟，投資市場會否迎來大變天？金、股、匯會否又有景象？

不過又咁講，中美緊張局勢警報尚未解除，預期大選前美國總統特朗普仍會頻頻出招！兩國周六(15日)舉行會談前夕，侵侵又講到明無意展開中美次階段貿談，睇怕市場都仲係有排震？今集《中環剝花生》搵嚟耀才證券CEO許繹彬，以及外匯商品分析師盧楚仁同你分析。

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