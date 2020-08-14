證監會向兩經紀行發限制通知書　凍結涉企業失當行為帳戶

香港證監會向中華匯財及權威證券發出限制通知書，禁止它們處置或處理其若干客戶帳戶內持有的資產。該等資產由一名涉嫌犯了失當行為及違反對某上市公司的責任的人士實益擁有權。

中華匯財及權威證券並非證監會今次的調查對象，而兩者已就有關調查作出配合。限制通知書並不影響該等經紀行的運作或它們的其他客戶。

限制通知書禁止中華匯財及權威證券在未取得證監會的事先書面同意的情況下，以任何方式處置或處理、輔助、慫使或促致另一人以任何方式處置或處理該等帳戶內的若干資產。若該等經紀行接獲任何上述指示，亦須通知證監會。

證監會認為，就維護投資大眾的利益及公眾利益而言，發出限制通知書以保存該等帳戶內的資產是可取的做法。

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