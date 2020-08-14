在岸人民幣終止3連升　分析料中美會談左右大局

在岸人民幣(CNY)於周五(13日)收市報6.9498兌每美元，跌53點子，終止3日連升，盤中最弱曾見6.9514，以全周計算，CNY仍然上升0.14%。離岸人民幣(CNH)於亞洲時段收報6.9483，較昨日下跌68點子。

中美貿易高級別官員據報明天(15日)舉行視像會談，評估中美貿易第一階段協議執行進度。彭博引述分析表示，人民幣確實處於刀尖之上，如果評估的進展不佳，人民幣很大程度有下行風險，但目前看來，人民幣算平靜局面。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，本周人民幣跟隨市場呈雙向波動，主要在6.95水平左右徘徊，料短期內人民幣流動性的變化及中美關係的發展，繼續主導人民幣的表現，惟在美元窄幅波動的情況下，人民幣或在6.95整固。

她並指，由於在岸及離岸人民幣流動性抽緊，離岸人民幣更受到一定支持，並稍優於在岸人民幣。對於人民幣流動性收緊的原因，她指，市場上有兩種分析，第一，是受中國貨幣政策正常化所導致的。第二，對在岸及離岸人民幣資產的需求上升導致流動性收緊。7月境外投資者淨購買中國境內債券，更達到創紀錄的1,480億元人民幣。

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