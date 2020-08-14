【疫下奇迹】台灣第2季經濟僅收縮0.58%　全年料維持增長

台灣主計總署公布，當地第2季本地生產總值(GDP)下降0.58%，為2016年首錄負增長，但跌幅少過早前公布和市場預期的0.73%。

此外，當局料當地經濟全年維持增長，但增長幅度由5月時估計的1.67%，降至1.56%，其中今季預期增長2.01%。至於全年出口預測由原先估計收縮0.7%，向上修訂至僅跌0.1%，預期出口環節將受惠5G及高端電腦產品需求，並指主要半導體生產商繼續擴大本土產能。

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