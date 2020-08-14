海峽石油化工發盈警
2020年08月14日 17:44
東網電視更多新聞短片
海峽石油化工(00852)發盈利警告，與去年同期所錄得之公司擁有人應佔盈利4,810萬港元，預期集團截至2020年6月30日止6個月未經審核的中期業績將錄得介乎9,000萬至1.1億元的公司擁有人應佔虧損，主要由於2020年上半年新型冠狀病毒疫情的爆發和擴散所引起的商品需求嚴重下降導致毛利顯著減少，以及銀行及其他利息收入減少和所得稅開支增加，惟部分虧損為臨時定價安排下公平值變動的虧損淨額減少和財務成本減少所抵銷。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！