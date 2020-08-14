講股半分鐘：留意水泥股及思摩爾國際

今集《講股半分鐘》由中國通海證劵投資部副總裁潘彥銘Thomas為我們講股。他指出，近期中美關係持續緊張，以及美國針對內地大型科網企業等因素，持續影響港股氣氛，就連近半年升幅驚人的強勢股都出現明顯回調，建議投資者現階段宜先觀望。

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