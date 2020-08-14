大唐環境發盈警
2020年08月14日 17:47
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大唐環境(01272)發盈利預警，預計截至2020年6月30日止6個月所錄得的稅前利潤較2019年同期稅前利潤減少約55%至75%。
預計稅前利潤減少主要是由於公司之附屬公司大唐科技工程，於2020年6月11日收到北京市仲裁委員會發出的仲裁裁決書。根據裁決書，大唐科技工程須向江蘇九鼎天地風能有限公司賠償經濟損失及費用共計9,886.4萬元人民幣，該仲裁結果預計相應減少集團本期稅前利潤。
另外，2020年初以來，受新冠疫情影響，全國電力需求增長放緩，引致公司環保設施特許經營業務收入下降；同時，部分環保設施工程項目受疫情影響推遲或取消，導致公司工程業務收入相應下降。
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