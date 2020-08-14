預計稅前利潤減少主要是由於公司之附屬公司大唐科技工程，於2020年6月11日收到北京市仲裁委員會發出的仲裁裁決書。根據裁決書，大唐科技工程須向江蘇九鼎天地風能有限公司賠償經濟損失及費用共計9,886.4萬元人民幣，該仲裁結果預計相應減少集團本期稅前利潤。

另外，2020年初以來，受新冠疫情影響，全國電力需求增長放緩，引致公司環保設施特許經營業務收入下降；同時，部分環保設施工程項目受疫情影響推遲或取消，導致公司工程業務收入相應下降。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020