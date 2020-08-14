白花油發盈警
2020年08月14日 17:47
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白花油(00239)發盈利警告，預期集團於截至2020年6月30日止6個月將錄得公司擁有人應佔綜合虧損淨額約4,800萬港元，較已公布之2019年同期公司擁有人應佔綜合純利2,130萬元減少約325%。
董事會認為，預期減少主要乃由於和興產品期內銷售收入按年大幅下跌不少於40%，主要由於2019冠狀病毒病爆發導致經濟不景；及集團之投資物業錄得重大未變現公平值虧損約4,450萬元，而2019年同期之未變現公平值虧損為360萬元，主要由於評估物業價值所致。
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