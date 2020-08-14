集團的溢利預期跌幅主要是集團持有的投資物業之重估虧損約為1.22億港元。集團於期間內的總收益約3.66億元，與截至2019年同期相近。

集團於期間內的租金收入約2.49億元，對比2019年同期的2.80億元租金收入減少約11%。租金收入的減少是由於集團授予其租戶租金豁免以應對冠狀病毒病所引致他們業務的不利影響。

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