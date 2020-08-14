報告期錄得利潤較去年同期降低主要由於報告期內新型冠狀病毒肺炎疫情在全球範圍持續蔓延所導致的影響。在報告期間，「中國各地實施嚴格的新冠肺炎疫情防控措施，醫療機構門診量及手術量銳減，導致報告期內集團產品銷售收入按年下降。

與此同時，新冠肺炎疫情在中國以外國家和地區的持續蔓延亦導致2020年第2季度公司之海外子公司的生產經營活動受到較大影響。於2020年6月，公司收到上海市松江區科創板上市金融政策補貼500萬元人民幣，對公司報告期的財務報表產生了一定的積極影響。

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