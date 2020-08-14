中油潔能控股發盈警
2020年08月14日 18:13
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中油潔能控股(01759)公布，集團預期錄得截至2020年6月30日止6個月之收益將不少於約6億元人民幣(下同)，而2019年同期之收益約為6.73億元；及截至2020年6月30日止6個月之純利約為350萬元至450萬元，而2019年同期之純利約為1,010萬元，主要是集團毛利相對較高的車用液化石油氣和車用壓縮天然氣業務較去年同期有大幅下跌；車用液化石油氣銷售量於中期期間有較大的降幅；集團之收益較去年同期未出現大幅減少。
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