中國上城發盈警
2020年08月14日 18:14
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中國上城(02330)公布，預期集團截至2020年6月30日止6個月之收益大幅下跌約81%，並錄得公司擁有人應佔未經審核溢利不多於1,000萬元人民幣，而2019年同期則為公司擁有人應佔未經審核溢利約6,205.1萬元人民幣。
公司收益及業績之預期減少主要由於(i)於期間，物業銷售收益較2019年同期減少；及(ii)全球爆發2019冠狀病毒病之不利影響，導致公司投資物業之公允值下降，以及於2019年上半年公司於茂名之物業發展項目第三期竣工及交付量增加所致。
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