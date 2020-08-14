公司收益及業績之預期減少主要由於(i)於期間，物業銷售收益較2019年同期減少；及(ii)全球爆發2019冠狀病毒病之不利影響，導致公司投資物業之公允值下降，以及於2019年上半年公司於茂名之物業發展項目第三期竣工及交付量增加所致。

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