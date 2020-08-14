Ocean One兩房單位售808萬元　低市價5%

東九龍續錄低價二手買賣。市場消息稱，油塘Ocean One中層D室，實用面積535方呎，兩房連套房間隔，以850萬元放售，屬低市價盤，放售約兩個月，議價後再減價42萬元，以808萬元獲外區首置客承接，呎價15,103元，低市價約5%。

香港置業朱達強稱，啟德1號3座中層H室，一房間隔，近日以780萬元易手，實用面積375方呎計，呎價約2.08萬元。原業主持貨約3年半沽貨，帳面賺約85.5萬元，物業期內僅升值12.3%。

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