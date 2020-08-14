新股專輯：農夫山泉成功闖關　傳下周評估投資者需求

消息人士透露，中國樽裝水及飲品生產商農夫山泉，成功通過上市聆訊，下周評估投資者需求，計劃9月中上旬掛牌，是次集資10億美元。中金和摩根士丹利為聯席保薦人。

該公司於7月31日率先通過中國證監會批准，發行不超過13.8億股境外上市外資股，每股面值人民幣0.1元，全部為普通股。同時亦准農許其股東養生堂等70名股東所持合計45.88億股境內未上市股份轉為境外上市股份，相關股份完成轉換後可在港上市。

值得留意的是，該公司於過去3年內曾派息予原股東，2017年及2018年各派3.67億元人民幣(下同)，至2019年突然急增至95.98億元，而於今年3月宣派股息總計9億元，包括7.2億元的股份股息及1.8億元現金股息。

另外，公司亦議決，截至去年底將所有可供分配的歷史保留溢利由原股東保留，估計金額75億元，未來可作為股息派付予原股東。

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