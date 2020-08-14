新盤動向：海天晉部分單位提價 加幅最多近七成
2020年08月14日 18:22
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將軍澳樓價近年大幅上升，發展商加價態度積極。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)位於區內的海天晉，部分單位剛更新價單提升售價，加幅至少逾46%至近70%，其中第7A座20樓F室，實用面積370方呎，天台面積263方呎，價單售價由2016年8月首度推出時的615.6萬元，調升至1,040.7萬元，呎價由16,638元增至28,127元，加幅69%。
同時，發展商亦調整付款方法及優惠，最高總折扣由之前11%擴至現時19%，若以折實售價比較，該批單位最高加幅則約54%。
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