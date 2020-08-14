【一手盤攻略】九龍塘喇沙滙　展現複式大宅風範

市區傳統豪宅地段一定要數九龍塘，區內以低密度洋房為主，環境清幽恬靜而且私隱度高，故此一直備受名人商賈追捧。由路勁基建主席單偉豹私人持有的喇沙滙，正正坐落於九龍塘喇沙利道25號，尊享地利優勢，全盤僅設4伙複式單位，間隔介乎4套房至5套房，全屬大單位開則，實用面積介乎4,801至5,295方呎。

喇沙滙同時坐擁東九龍發展優勢，前往啟德新發展區僅9分鐘車程，到有新核心商業區之稱的觀塘、九龍灣等地，亦只需十餘分鐘車程，十分方便。除此之外，項目還被星級校網包圍，小學屬41校網，知名小學包括喇沙小學、拔萃小學；而中學則屬於九龍城區，有喇沙書院、瑪利諾修院學校（中學部），以及民生書院等。區內亦有耀中、香港澳洲等國際學校，為學生提供一個優質的升學環境。另外，項目附近亦有大型購物商場又一城及新世紀廣場，內設眾多零售品牌、特色食肆及超市，滿足住客日常生活所需。想了解更多項目詳情，請即刻收看影片。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020