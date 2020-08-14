【恒指季檢】阿里、小米及藥明生物成藍籌新貴
2020年08月14日 18:45
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恒生指數有限公司周五(14日)宣布，阿里巴巴(09988)、小米(01810)及藥明生物(02269)獲納入恒指成分股，剔除信和置業(00083)、中國旺旺(00151)及中國神華(01088)，所有變動將於2020年9月7日(星期⼀) 起生效。
值得注意，大熱的美團點評(03690)「染藍」落空。
恒⽣科技指數成份股沒有變動，成份股數目維持30隻。
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