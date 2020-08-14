新地元朗石湖圍項目住宅供應縮水65%

上述項目位於碧豪苑及翠逸雅苑以東，佔地約154.1萬方呎，早前申請將地積比率由0.4倍，大增至5.5倍，當中住宅樓面多達547萬方呎，擬建多達11,292伙住宅單位，規模比沙田第一城約1.06萬伙還大。計劃興建25幢32至43層高分層住宅，以及3座會所。而該分層住宅新方案，與原有獲准的洋房計劃相比，單位數目大幅增加36.6倍。

不過，最新提出的兩個方案，其中一個方案建議將二期土地(靠近未來新界北環線擬設的新田車站)預留予長遠的新界北發展規劃，原先該期地皮可興建多達7,312個住宅單位。而1A期及1B期繼續作高密度發展，故此方案可興建單位較前大幅減少七千多伙。

另一個方案則將二期用地加入較多的商業樓面。住宅地積比率由5倍降至3.47倍，商業樓面由0.5倍，提高至2.03倍，連同一期，可建住宅單位共逾9,000伙。

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