租市淪陷！名城月租跌穿2萬元　劈價達17%

疫情影響，內地學生來港計劃受阻，向為該類學生「宿舍」的大圍名城租市淪陷。美聯胡家聰表示，屋苑近日連錄月租2萬元以下租賃成交個案。其中盛薈3座北翼一個中層三房單位，實用面積678方呎，月租叫價2.35萬元放盤，減價4,000元或約17%，市傳僅以1.95萬元租出，創項目近四年新低，呎租28.8元。

據了解，上址於2017年期間，曾以月租2.68萬元租出，約3年多月租27.2%。事實上，同類型單位於2018年期間，曾獲內地學生以每月2.8萬元「夾租」，相比下租金更跌約30%。

至於名城5座北翼一個低層單位，實用面積677方呎，降價4,500元後，市傳僅以1.95萬元獲承租，呎租28.8元。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020