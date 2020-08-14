金管局：信用卡季度撇帳率上升 反映疫情影響
2020年08月14日 20:26
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香港金融管理局公布，於7月共收到銀行投訴261宗個案及完成處理252宗個案，截至7月底，630宗個案的調查工作仍在進行中。
另外，該局指信用卡應收帳款總額在首季減少10%後，於次季微升0.2%，至6月底的1,242億港元。
拖欠及經重組合併比率由上季末的0.43%，稍為上升至6月底的0.47%，而信用卡季度撇帳率則由0.42%，上升至0.71%，反映新型冠狀病毒疫情帶來的經濟影響。
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