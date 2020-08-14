御海灣新一輪銷售 準買家陸續到場揀樓
2020年08月14日 20:29
東網電視更多新聞短片
屯門上車新盤推售攻勢持續。新鴻基地產(00016)旗下區內御海灣，周五(14日)加推53伙發售，實用面積由254至514方呎。當中包括40伙來自價單的單位，今晚以先到先得形式銷售，吸引不少準買家到場揀樓。該批單位即供折實平均呎價為17,747港元，整體由15,652至19,224元，售價由460.07萬至988.09萬元。項目亦同步推出13伙特色單位以招標形式發售。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！