美國7月零售升1.2%　金額超越疫前水平

美國商務部公布，7月份零售銷售按月增長，由6月向上修訂後的7.5%放緩至1.2%，遜市場預期增加2.1%，但總銷售金額已超過疫前水平，按年計亦增長2.7%。

美國上月扣除汽車和汽油的銷售亦放慢至1.5%，但高於預期的1%增幅。

至於13個零售類別中，9個上月錄得增長，其中，電子產品及電器店舖銷售6月爆升37.6%後，7月再急升22.9%，有助抵銷汽車及建築材料銷售下跌，以及餐飲收入增長放慢的影響。

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