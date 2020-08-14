中興通訊擬斥資最多1.2億人幣回購公司A股
2020年08月14日 20:56
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中興通訊(00763)公布，擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司A股股份，用於實施公司員工持股計劃或股權激勵，回購總額介乎1億至1.2億元人民幣(下同)。
按照回購資金上限1.2億元、回購A股股價上限每股62.48元計算，回購股份約為192.06萬股，約佔總股本的0.04%。回購期限自董事會審議通過回購方案之日起12個月內。
公司稱，本次回購的股份擬用於公司員工持股計劃或者股權激勵。
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