高力集團發正面盈利警告

1、鋼材商品價格波動收窄導致鋼材分銷業務鋼材價格損失減少，以及混凝土銷售價格和數量均增加導致混凝土業務收益有所改善，令集團建築材料業務表現較好；和

2、於天津業務的鋼絲繩產品利潤率提高，以及受惠於新型冠狀病毒疫情期間國內社會保險減免政策，令集團金屬產品業務有較好結果的表現。

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