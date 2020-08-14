高力集團發正面盈利警告
2020年08月14日 21:00
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高力集團(01118)發正面盈利警告，預期今年6月底止6個月，將錄得不少於2,000萬元之股東應佔未經審核綜合溢利，而去年同期則為虧損約1,370萬元。股東應佔未經審核綜合虧損轉為股東應佔未經審核綜合溢利，主要原因是：
1、鋼材商品價格波動收窄導致鋼材分銷業務鋼材價格損失減少，以及混凝土銷售價格和數量均增加導致混凝土業務收益有所改善，令集團建築材料業務表現較好；和
2、於天津業務的鋼絲繩產品利潤率提高，以及受惠於新型冠狀病毒疫情期間國內社會保險減免政策，令集團金屬產品業務有較好結果的表現。
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