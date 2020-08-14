有關預期虧損出現的主要原因為主要受全球爆發新冠肺炎疫情後所採取的隔離、封鎖及出行限制等措施的影響，導致集團客戶(主要為生產服裝產品的OEM)下達的銷售訂單數量減少，致使截至2020年6月30日止六個月拉鏈業務的收益及毛利均較2019年同期銳減。

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