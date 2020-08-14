1、確認來自集團融資租賃分部融資租賃客戶之融資租賃應收款及應收貸款之非現金減值虧損約4,400萬元；

2、確認將於一家聯營公司的權益重新分類為持作出售的資產後來自日照嵐山萬盛港業有限責任公司餘下25%之股權(日照嵐山股權」)之減值虧損約2,600萬元，有關虧損被集團為出售日照嵐山股權所授出購股權之公平值收益約1,600萬元進一步抵銷，從而導致有關虧損淨額約1,000萬元；

3、位於香港及上海之投資物業之公平值虧損增加約900萬元；

4、背對背借款之相關財務成本增加約600萬元，有關借款之所得款項乃用於為集團融資租賃分部項下近期已信貸減值之融資租賃項目撥資；及

5、毛利由相應期間約1,120萬元減少至期內約600萬元，主要由於集團放貸業務所作之貢獻減少所致。

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