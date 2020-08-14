維太創科發盈警
2020年08月14日 21:01
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維太創科(06133)發盈警，預期今年上半年虧損淨額不少於7,100萬元人民幣(下同)，去年同期則錄得230萬元之純利。
期內轉盈為虧乃主要由於有關銷售AI及其他設備虧損約6,300萬元，原因是於上半年全球疫情、貿易環境轉差以及中美貿易戰惡化，導致大部分市場參與者修改其業務計劃，以避免於現行市況下採取立場；銀行存款之利息收入於期內減少約700萬元；及中國及香港所實施的封鎖及社交隔離措施，以遏制新型冠狀病毒傳播。該等措施對集團之供應鏈物流及業務計劃造成若干程度之干擾。
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