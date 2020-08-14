中國有色礦業發盈警
2020年08月14日 21:02
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中國有色礦業(01258)發盈警，預期今年上半年股東應佔利潤不低於2,200萬美元，按年跌不超過72%。
公司指，期內股東應佔利潤按年下降的主要原因出自市場方面的因素：
1、受新冠肺炎疫情影響，2020年全球經濟及產業鏈運營放緩，銅產品需求疲軟，導致倫敦金屬交易所(LME)銅價均價較2019年同期下跌，壓縮盈利空間，本公司利潤同比下滑；及
2、受市場匯率波動的不利影響，導致匯兌損失同比大幅增加。
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