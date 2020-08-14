公司指，期內股東應佔利潤按年下降的主要原因出自市場方面的因素：

1、受新冠肺炎疫情影響，2020年全球經濟及產業鏈運營放緩，銅產品需求疲軟，導致倫敦金屬交易所(LME)銅價均價較2019年同期下跌，壓縮盈利空間，本公司利潤同比下滑；及

2、受市場匯率波動的不利影響，導致匯兌損失同比大幅增加。

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