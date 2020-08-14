新特能源發盈警
2020年08月14日 21:02
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新特能源(01799)發盈警，預期今年上半年股東應佔利潤不高於500萬元人民幣(下同)，去年同期為2.35億元。
公司指，盈利的預期下降主要由於多晶硅銷售價格下降，期內集團多晶硅平均銷售價格約為5.21元/公斤(不含稅)，較去年同期約6.29元/公斤(不含稅)下降約17.17%；及受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，集團工程建設承包業務規模減少所致。
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