公司指，盈利的預期下降主要由於多晶硅銷售價格下降，期內集團多晶硅平均銷售價格約為5.21元/公斤(不含稅)，較去年同期約6.29元/公斤(不含稅)下降約17.17%；及受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，集團工程建設承包業務規模減少所致。

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