金沙中國半年轉蝕逾7億美元　不派息

期內集團經調整物業EBITDA虧損為2.43億元，去年同期經調整物業EBITDA為16.3億元。

集團表示，倘綜合度假村不獲准恢復正常營運、旅遊限制及就自其他國家入境旅遊實施的其他全球限制並無修訂或撤銷，或遏制COVID-19全球大流行的全球應對措施升級或失敗，將對集團的業務、現金流量及財務狀況造成進一步重大影響。

此全球緊急衛生事件為時多久及嚴重程度以及相關的影響仍未能確定。鑒於該等狀況變化不定，公司2020年的綜合經營業績、現金流量及財務狀況將受到重大影響。集團無法於此時合理估計影響。

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