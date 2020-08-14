溢利減少主要是由於新冠肺炎疫情於2020年年初在中國爆發，中國政府已實施封鎖部分城市政策及延長中國春節假期等多項緊急防控措施，以減少人口流動從而減少疫情於中國境內傳播的風險，影響經濟活動，因此營業額較去年同期約62.47億元人民幣減少；回顧期內銷售及經銷費用較去年同期增加，主要原因為客戶提供更好的技術支援和售後服務所產生的成本增加；及招標項目產生的成本增加；回顧期內行政開支較去年同期增加，主要是由於為了加強業務及員工健康管理引致員工成本及一般營運費用增加；及回顧期內匯兌差額從去年同期的匯兌收益變為匯兌損失。

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