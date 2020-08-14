樓價UPDATES：奧運站帝柏海灣累減180萬元沽出

二手業主劈價出貨，奧運站帝柏海灣套三房海景單位，4月至今累減180萬元沽出，約4個月減幅達約9%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島9座低層C室，實用面積811方呎，套三房加工人套房間設計，望全海景，開價近1,500萬元連租約放售，區內客洽購近兩星期，經三次價錢調整後，以1,330萬元買入，呎價約16,399元。

●柴灣杏花邨2座高層5室，實用面積471方呎，兩房方廳間隔，望內園景，獲外區租以月租18,000元承租，實用呎租約38.2元，業主於2018年4月以約778萬元購入，租金回報率約2.8厘。

●北角海璇5A座高層E室，實用面積369方呎，一房間隔，月租叫租24,000元，叫價較市場低，由於租客願意預繳1年租金，最終以22,000元租出，實用呎租60元，市場上同類單位叫租達27,000元。

●北角富澤花園富嘉閣高層D室，實用面積661方呎，三房間隔，望山景，獲區外換樓客以約1,260萬元承接，實用呎價19,062元。

●大坑尚巒中層B室，實用面積549方呎，兩房間隔，座向西面，享海景，獲區外換樓客以約1,288萬元承接，實用呎價23,461元，原業主持貨5年幅面獲利173萬元，單位期內升值約16%。

●西半山蔚庭軒低層E室，實用面積約290方呎，一房間隔，望樓景及街景，放租約1個月，業主原叫價17,500元，經議價後減價1,500元或約8.6%，最終以16,000元租出，實用呎租約55元。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨6期蘭秀道46號高層H室，實用面積591方呎，原則兩房間隔，成交價798萬元，實用呎價約13,503元。

●奧運站帝柏海灣3座中高層D室，實用面積約746方呎，套三房連儲物室間隔，享海景，早於4月以2,100萬元放盤，直至近日以1,920萬元沽出，累減180萬元或約9%，實用呎價約25,737元，屋苑有約6間同類型單位放售，入場價由1,900萬元起。

●九龍塘又一村馨石苑中層A室，實用面積983方呎，套三房及工人房間隔，日前連車位以1,718萬元成交，實用呎價17,477元，新買家為外區客，鍾情屋苑居住低密度環境，決定入市自用。

●何文田ONE HOMANTIN第1座中層G室，實用面積702方呎，套三房連套房間隔，開價約1,750萬元，議價後減至1,560萬元成交，實用呎價22,222元，原業主於2016年7月以1,372.9萬元入市，持貨4年，帳面獲利187.1萬元離場，單位期內升值約13.6%。

●土瓜灣利．港灣18中層B室，望海景，一房間隔，實用面積約215方呎，以480萬元放盤兩個月後，獲區內客接洽，議價後減價40萬元或約8%，以約440萬元成交，實用呎價約20,465元，新買家為單身人士，睇樓兩次即入市自住，原業主於2014年12月以約396.4萬元購入，物業期內升值約11%。

●九龍灣德福花園本月暫錄5宗買賣，包括N座低層15室，實用面積494方呎，兩房間隔，新買家睇樓約1個月，決定趁「疫市」上車自用，成交價698萬元，實用呎價約14,130元。

●將軍澳首都2座左翼高層B室，望樓景，套三房間隔，實用面積約681方呎，以908萬元放盤3個月後，獲外區客接洽，議價後減價8萬元，以900萬元成交，實用呎價約13,216元，新買家為首置客，睇樓兩次上車自用。

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新界區

●東涌8月累錄31宗成交，其中東環3B座頂層兩房單位，實用面積471方呎，享海景，設有特高樓底，叫價690萬元，議價後減價30萬元，以660萬元售出，實用呎價14,013元。

● 東涌影岸‧紅B座低層A室，實用面積777方呎，套三房間隔，享園景，現仍有租客，不設睇樓，叫價900萬元，放盤僅1天，極速獲首置客無睇樓便作出洽購，議價後減20萬元，即斥資880萬元承接，實用呎價11,326元。

●馬灣珀麗灣25座中層G室，實用面積約532方呎，兩房間隔，望內園景，早前叫價610萬元放售，原業主考慮疫情持續，欲盡快出售單位套現，故願提高議幅，吸引首置客上門睇樓，經數度議價後，終以598萬元售出，實用呎價約11,241元。

●荃灣麗城花園2期8座低層H室，實用面積約668方呎，套三房間隔，原先開價780萬元，日前終以742萬元沽出，減價38萬元或約5%，實用呎價約11,108元，項目現時約有35個單位放售，三房一廁入場價由668萬元起，三房兩廁則由748萬元起。

●屯門御半山1A座中層C室，實用面積約447方呎，兩房間隔，放租約兩個星期，原先叫價14,000元，經議價後減價200元或約1.4%，最終以13,800元租出，實用呎租約31元，業主於2018年6月以約760.8萬元購入，現租出享租金回報率約2.2厘。

●屯門華都花園5座中層G室，實用面積404方呎，兩房間隔，放盤價498萬元，新近減價28萬元，即以470萬元沽出，實用呎價11,634元，新買家為外區上車客，打算置業已一段長時間，追不上市區物業樓價升幅，遂轉向屯門區入市，見疫情下樓價普遍有商議空間，隨即把握機會議價入市。

●屯門海麗花園2座高層E室，實用面積457方呎，兩房兩廳間隔，原業主增加議幅，累積減價達30萬元，區內首置客決定以520萬元購入自用，實用呎價11,379元。

●屯門盈豐園1座中層A室，實用面積390方呎，兩房一廳間隔，7月底叫價480萬元放盤，區內客見單位樓價可承做高成數按揭，獲減價後決定以466萬元購入自用，實用呎價11,949元。

●屯門叠茵庭6座中層A室，實用面積376方呎，兩房間隔，叫價550萬元，議價後以543萬元成交，實用呎價14,441元，新買家為上車客，只參觀了3個放盤，見原業主肯減價，隨即入市，原業主於2017年8月以約445萬元購入，是次轉售帳面獲利約98萬元，物業升值約22%。

●天水圍居屋天頌苑A座低層5室，實用面積650方呎，套三房間隔，原業主增加議幅，累積減價達18萬元，獲外區綠表客購入，未補價第二市場以410萬元成交，實用呎價6,308元。

●元朗溱柏6座中層A室，實用面積958方呎，套三房連儲物室及工人套房間隔，享山景，叫價1,150萬元，及後減價50萬元或約4%，以1,100萬元連車位獲買家承接，實用呎價約11,482元，屋苑本月暫錄約3宗二手成交，平均實用呎價約13,123元。

●粉嶺碧湖花園8月暫錄約3宗成交，屋苑7座低層E室，實用面積400方呎，兩房間隔，開價約540萬元，議價後以518萬元獲承接，實用呎價12,950元，新買家為上車客，已經睇樓多時，早前經常於考慮期間被其他客人捷足先登，是次睇樓後立即於單位內與業主議價，隨即決定入市。

●大埔公屋太和邨居和樓高層15室，實用面積443方呎，兩房間隔，獲用家於未補價第二市場以340萬元承接，實用呎價7,675元。

●大埔中心2座中層F室，實用面積361方呎，兩房間隔，開價約570萬元，議價後以550萬元易手，實用呎價15,235元，新買家為上車客，見近日業主願提供較大議價空間，把握機會入市並打算作新婚居所之用。

●大埔太湖花園17座低層A室，實用面積435方呎，兩房間隔，開價約620萬元，日前買家於無樓睇情況下斥605萬元承接，實用呎價13,908元。

●沙田河畔花園B座低層8室，實用面積242方呎，兩房間隔，日前以465萬元易手，實用呎價19,215元。

●馬鞍山居屋福安花園1座高層E室，實用面積592方呎，三房兩廳間隔，享海景，單位放盤兩個月，原開價760萬，微減6.2萬，獲買家於已補價自由市場以753.8萬元承接，實用呎價12,733元。

●馬鞍山迎海‧星灣御16座低層H室，實用面積579方呎，兩房連儲物室間隔，望少海景，原先開價1,100萬元，放盤3個月，累減102萬元，減幅達9.3%，終以998萬元沽出，實用呎價17,237元，原業主於2015年12月購入上址，持貨近5年至今沽售帳面獲利132萬元，單位期內升值15%。

●馬鞍山雅濤居1座中層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，今年五月下旬放售，日前終以720萬元交吉沽出，實用呎價約14,938元，屋苑現時約有13個單位放售，入場價由598萬元起，同類型單位則由780萬元起。

●西貢清水灣山莊雙號屋，實用面積1,250方呎，附約800方呎花園，最初開價1,800萬元，減價約212萬元，以1,588萬元成交，實用呎價12,704元，新買家為外區換樓客，睇樓約兩星期，見外籍業主提供較大議價空間，即決定入市自用。

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