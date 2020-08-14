新盤UPDATES：屯門項目部署「晒冷」 盡推餘下單位
2020年08月14日 21:42
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上車新盤需求龐大，屯門區兩大項目繼續積極推售單位應市，個別更不排除於下一輪銷售「晒冷」盡推尚餘單位發售，反映發展商推盤信心亦正逐漸回復。
●帝御・金灣暫錄逾1萬票登記 日內料再加推單位
發展商積極部署加推單位應市。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御・金灣料日內有機會再加推新價單，料涉及約62伙，仍具有加價空間。而之前銷售未能揀樓的向隅客，將自動重新登記新一批推售單位，連同新增入票，暫時已錄得逾1萬個登記，若認購反應持續理想，不排除下周六會盡推餘下單位發售。
另方面，項目將引入頂尖科研團隊研發的空氣淨化系統，為住戶打造健康生活環境。
●御海灣新一輪銷售 準買家陸續到場揀樓
屯門上車新盤推售攻勢持續。新鴻基地產(00016)旗下區內御海灣，今日加推53伙發售，實用面積由254至514方呎。當中包括40伙來自價單的單位，今晚以先到先得形式銷售，吸引不少準買家到場揀樓。該批單位即供折實平均呎價為17,747元，整體由15,652至19,224元，售價由460.07萬至988.09萬元。項目亦同步推出13伙特色單位以招標形式發售。
●迎海・星灣複式連花園大宅售5038萬元
馬鞍山區新盤特色戶持續熱銷。恒基地產(00012)旗下區內迎海・星灣，售出第20座地下及1樓複式A單位，實用面積2,794方呎，花園面積828方呎，連車位成交價5,038萬元，呎價18,031元。
●星漣海平台特色戶獲買家以2930萬元承接
據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)位於馬鞍山的星漣海，售出3A座2樓B室特色戶，實用面積1,621方呎，平台面積176方呎，售價2,930萬元，呎價18,075元。該買家選用SUPER－1090優惠付款方法，成交金額之75%可延至簽署臨時買賣合約起計1090內繳付。
●海天晉部分單位提價 加幅最多近七成
將軍澳樓價近年大幅上升，發展商加價態度積極。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)位於區內的海天晉，部分單位剛更新價單提升售價，加幅至少逾46%至近70%，其中第7A座20樓F室，實用面積370方呎，天台面積263方呎，價單售價由2016年8月首度推出時的615.6萬元，調升至1,040.7萬元，呎價由16,638增至28,127元，加幅69%。
同時，發展商亦調整付款方法及優惠，最高總折扣由之前11%擴至現時19%，若以折實售價比較，該批單位最高加幅則約54%。該盤亦發出新銷售安排，推出5個單位於8月20日起發售。
●泓碧樓價4480萬元特色大宅交易告吹
疫情下一手市場續錄交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料， 碧桂園(02007)等合作發展的馬鞍山泓碧，原本於8月5日售出的1座16樓B室特色單位，實用面積1,519方呎，天台面積1,283方呎，當時做價4,480萬元，呎價29,493元，惟已列明為交易再未有進展。
●龍譽四房戶呎售逾3.2萬元
保利置業集團(00119)旗下啟德龍譽，今天售出第2A座17樓A室，屬高座四房雙套連多用途房間隔，並享向南維港景，實用面積1,147方呎，以3,710.99萬元售出，呎價32,354元。
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