新盤UPDATES：屯門項目部署「晒冷」　盡推餘下單位

上車新盤需求龐大，屯門區兩大項目繼續積極推售單位應市，個別更不排除於下一輪銷售「晒冷」盡推尚餘單位發售，反映發展商推盤信心亦正逐漸回復。

●帝御・金灣暫錄逾1萬票登記 日內料再加推單位

發展商積極部署加推單位應市。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御・金灣料日內有機會再加推新價單，料涉及約62伙，仍具有加價空間。而之前銷售未能揀樓的向隅客，將自動重新登記新一批推售單位，連同新增入票，暫時已錄得逾1萬個登記，若認購反應持續理想，不排除下周六會盡推餘下單位發售。

另方面，項目將引入頂尖科研團隊研發的空氣淨化系統，為住戶打造健康生活環境。

●御海灣新一輪銷售 準買家陸續到場揀樓

●迎海・星灣複式連花園大宅售5038萬元

●星漣海平台特色戶獲買家以2930萬元承接

●海天晉部分單位提價 加幅最多近七成

同時，發展商亦調整付款方法及優惠，最高總折扣由之前11%擴至現時19%，若以折實售價比較，該批單位最高加幅則約54%。該盤亦發出新銷售安排，推出5個單位於8月20日起發售。

●泓碧樓價4480萬元特色大宅交易告吹

●龍譽四房戶呎售逾3.2萬元

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