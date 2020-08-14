中國秦發料中期轉蝕不多於7000萬人民幣

集團指出，期內業績倒退，主要由於產量下降，導致固定單位成本增加。自爆發新型冠狀病毒以來，董事認為集團僱員的健康至關重要，並已實施多項預防措施，如於2020年2月暫停生產。因此，產量無可避免地有所下降。

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