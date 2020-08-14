泛亞國際料中期虧損擴大至逾4300萬元

公司指出，於2019年8月集團完成收購思高環球有限公司，並開始從事石墨烯業務，其於截至今年6月底止6個月為集團貢獻額外收入約8,500萬元，抵銷了景觀設計分部及餐飲兩個分部的收入減少。然而，股東應佔虧損增加乃由於(1)承兌票據及其他借款產生的融資成本增加至約2,600萬元；及(2)因自今年1火月以來爆發的新型冠狀病毒疫情，導致集團以泰廊香港有限公司為主的餐飲分部的營運虧損及潛在減值虧損增加。

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