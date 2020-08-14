深圳創業板註冊制首批企業8月24日上市

深圳證券交易所公布，深圳創業板註冊制首批企業將於8月24日上市！自今年4月27日中央深改委審議通過創業板改革並試行註冊制總體實施方案，相關業務規則隨後發布，上市委員會、行業諮詢專家庫及股票發行規範委員會相繼設立，企業申報、受理、審核、註冊、發行等工作有序推進，相關技術系統改造穩步進行，市場組織和投教培訓全面展開，各項準備工作就緒。

據內地報道，截至8月14日為止，創業板試行註冊制共受理364家企業首次公開發行(IPO)申請，其中204家處於問詢階段，39家已提交中國證監會註冊。截至目前，已有23家IPO企業註冊生效。

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